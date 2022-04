«Bye Bye Birdie»-Star Bobby Rydell ist tot

Bobby Rydell, ein Musik- und Filmstar der 1960er Jahre, ist gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Auf Rydells offizieller Facebook-Seite wurden entsprechende Medienberichte bestätigt. Dort heisst es in einer Erklärung, dass der Entertainer in einem Krankenhaus in Philadelphia «an Komplikationen nach einer Lungenentzündung» starb, die nicht mit Covid-19 in Verbindung stehen.