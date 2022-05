Bye-Bye, Winterblässe! So trägt man Selbstbräuner fleckenfrei auf

Selbstbräuner fleckenfrei auftragen

Beim Auftragen des Selbstbräuners am besten von den Füssen aufwärts arbeiten. Um Flecken an den Händen, Fingern und Handinnenflächen zu vermeiden, sollte man zu einem speziellen Selbstbräuner-Handschuh oder einem alten Waschlappen, in den man die Hand stecken kann, greifen. An der Brust angekommen, geht es die Arme entlang - dabei die inneren Flächen und sogar die Achseln nicht aussparen! An den Handgelenken stoppen.