Byeon Hee-bong: Der koreanische Schauspieler ist tot

Von «The Host bis »Okja": Zusammenarbeit mit Bong Joon–ho

In der Folge drehten Byeon und Bong das Krimidrama «Memories of Murder» (2003) und 2006 «The Host». Mit dem Monsterfilm kam das koreanische Kino endgültig im westlichen Mainstream an. Byeon Hee–bong gewann für die Horrorsatire den Blue Dragon Film Award als bester Nebendarsteller. Auch in Bong Joon–hos internationalem Netflix–Film «Okja» (2017) mit unter anderem Jake Gyllenhaal (42) und Tilda Swinton (62) war Byeon dabei.