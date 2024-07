C. C. Catch: Emotionales Comeback zum 60. Geburtstag

Mit den nächsten drei Singles «‹Cause You›re Young», «Strangers by Night» und «Heartbreak Hotel» gelang der mit einem brandneuen Look versehenen Sängerin zuverlässig der Einzug in die Top 10. Mit der Synthpop–Hymne «Soul Survivor» landete C. C. Catch 1987 sogar einen europaweiten Mega–Hit. Der Song erreichte Platz eins in Spanien, Platz drei in Jugoslawien und wurde zu einer der wenigen Bohlen–Produktionen, die es in die britischen Charts schaffte. In dieser Zeit baute sich C. C. Catch eine internationale Fangemeinde auf, auf die sie sich auch heute noch verlassen kann.