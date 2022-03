Caitlyn Jenner feiert die Geburt ihres 20. Enkelkindes

Caitlyn Jenner hat neben Burt und Kylie vier weitere Kinder: Kendall (26), Brody (38), Brandon (40) und Casey (41). Der Familienkreis ist aber noch deutlich grösser. Denn sie war mehrfach verheiratet, darunter von 1991 bis 2015 mit Kris Jenner (66), die ihre vier Kinder Kourtney Kardashian (42), Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (37) und Rob Kardashian (35) mit in die Ehe brachte. Der Kardashian-Jenner-Clan ist unter anderem bekannt für seine Reality-TV-Show «Keeping Up with the Kardashians», die im vergangenen Sommer eingestellt wurde. Am 14. April startet jedoch das neue Format «The Kardashians», das in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist.