Caitlyn Jenners Sohn Brody ist zum ersten Mal Vater geworden

Brody Jenner war als Gaststar in «Keeping Up with the Kardashians» dabei und zudem Teil der Reality-TV-Serie «The Hills» (2006-2010). In «The Princes of Malibu» war er neben seinem Bruder Brandon (42) die Hauptfigur, die Show wurde aber schon nach zwei Folgen abgesägt. Der auch als Model tätige Brody Jenner war von 2010 bis 2012 mit der Sängerin Avril Lavigne (38) liiert.