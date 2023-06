Am 15. Juni feiern Flockhart und Ford ihren 13. Hochzeitstag. Kennengelernt hatten sich die Schauspieler 2002 bei den Golden Globes, acht Jahre später gaben sie sich in New Mexico das Jawort. Zuletzt zeigten sie sich vergangenen Monat zusammen auf der Weltpremiere des «Indiana Jones»-Films bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort erhielt Ford für sein Lebenswerk in der Filmindustrie die Ehrenpalme.