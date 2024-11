Calista Flockhart wird 60: Die ewige «Ally McBeal»

Auch die ständigen Spekulationen um ihr Gewicht, die latente bis offene Behauptung, sie leide an Essstörungen, setzten ihr zu. «Es tat weh, es war kompliziert. Ich habe es geliebt, an ‹AllyMcBeal› zu arbeiten, doch das hat es so richtig verdorben. Ich schlief schlecht und war deswegen deprimiert. Ich dachte ernsthaft, es würde meine Karriere zerstören. Ich dachte, dass mich niemand verpflichten würde, weil sie einfach alle annahmen, ich hätte Anorexie, und dass es das Ende ist», erinnerte sie sich im Gespräch mit der «New York Times». Sie sei einfach zierlich gebaut, was in der Familie läge. Sie glaube auch, dass eine derartige Diskussion heutzutage nicht mehr möglich wäre. «Sie nennen es jetzt Bodyshaming.»