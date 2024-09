«Call Me Maybe»-Sängerin Carly Rae Jepsen hat sich verlobt

Carly Rae Jepsen (38) hat in einem Instagram–Post ihre Verlobung bekannt gegeben. In einer Bilderreihe ist sie mit Partner Cole Marsden Greif–Neill alias Cole M.G.N. zu sehen. Auf einem der Fotos in idyllischen Landschaften hält sie ihre Hand mit dem Verlobungsring in die Kamera. «Sehr verlobt», schreibt die kanadische Sängerin dazu.