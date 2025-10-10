«Call My Agent Berlin»-Star Seyneb Saleh setzt auf Transparenz

Farbakzent bei Make–up

Die Robe aus schwarzer Spitze hatte ein durchsichtiges Oberteil mit langen Ärmeln und einen durchscheinenden Rock mit kleiner Schleppe. Unter dem enganliegenden Dress verzichtete die Schauspielerin offenbar auf einen BH und gewährte damit tiefe Einblicke. Den Look komplettierte sie mit schwarzen Riemchen–Heels. Ihre lockigen Haare trug sie offen über die Schultern, beim Make–up setzte sie mit einem Lippenstift in Magenta einen farblichen Akzent. Zeitweise kombinierte Saleh an dem Abend ihre auffällige Robe mit einem schwarzen Blazer und einer schwarzen Clutch.