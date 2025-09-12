Calum Scott über Duett mit Whitney Houston: «Es war unglaublich»

Wie sind Sie auf den ungewöhnlichen Namen «Avenoir» für Ihr Album gekommen?

Calum Scott: Ich wollte für den Titel etwas, dass die Leute zum Nachdenken anregt. Also habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf das von John Koenig kreierte Wort «Avenoir» gestossen. Es steht für den Wunsch, Erinnerungen im Voraus zu sehen. Wir bewegen uns immer vorwärts, aber wir können nur zurücksehen. Aber wäre es nicht erstaunlich, sich im Ruderboot umzudrehen und alles auf sich zukommen zu sehen? Man würde seinen Hochzeitstag und die glücklichsten und schwersten Momente seines Lebens sehen. Ich habe darüber nachgedacht und denke: Die Wendungen und Überraschungen im Leben sind es, die es magisch machen. Nicht zu wissen, was als Nächstes kommt, macht es aus. Es macht das Leben zerbrechlich, aber dann will man es wirklich leben und wirklich darauf achten und es schätzen.