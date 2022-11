Calvin Klein: Wie er mit simplen Designs auf den Mode-Olymp aufstieg

Calvin Richard Klein wurde am 19. November 1942 in der Bronx in New York geboren. Er wurde in einer jüdischen Familie gross. Seine Eltern hatten Wurzeln in Ungarn und der heutigen Ukraine. 1960 schloss er die High School ab und besuchte von da an das Fashion Institute of Technology in Chelsea. 1963 machte er dort seinen Abschluss in Modedesign. Als freier Designer nahm er erste Jobs von Modehäusern in Manhattan an.