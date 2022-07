Cameron Diaz: Darum hat sie eine Pause vom Filmgeschäft gemacht

Cameron Diaz (49) hat die Schauspielerei vermisst. Zumindest einige Aspekte davon, wie sie in der TV-Sendung «CBS Mornings» verraten hat. In dem Interview spricht die Schauspielerin ausserdem darüber, warum sie sich acht Jahre lang aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte. In einem Netflix-Film mit dem passenden Titel «Back in Action» feiert Diaz bald ihr Comeback.