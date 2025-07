Cameron Diaz dreht neue Action-Komödie «Bad Day» für Netflix

Cameron Diaz (52) will da weitermachen, wo sie aufgehört hat. Nach ihrem triumphalen Comeback mit «Back in Action» Anfang des Jahres hat sich die Schauspielerin bereits ihr nächstes Netflix–Projekt gesichert. Die Action–Komödie «Bad Day» wird noch in diesem Herbst in New York und New Jersey gedreht, wie der «Hollywood Reporter» berichtet.