Cameron Diaz ist erstmals seit Comeback wieder am Set

Fotos vom Set in London, die der «Mail Online» vorliegen, zeigen das Duo in rote Decken eingewickelt. Wovon «Back in Action» handeln wird, ist noch nicht bekannt. Die Schnappschüsse zeigen das Paar allerdings auch Arm in Arm mit zwei Kindern, die wohl ebenfalls Teil des Films sind. Ein weiteres Foto zeigt Diaz, wie sie Schauspielerin Glenn Close (75) umarmt, die ebenfalls im Film zu sehen sein wird. Fest steht auch, dass Seth Gordon (46) Regie führt - nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Brendan O'Brien geschrieben hat.