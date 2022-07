Cameron Diaz schmuggelte Drogen von Paris nach Marokko

Nach ihrer Rückkehr mit 21 Jahren nach Los Angeles gelang ihr Anfang der 90er-Jahre der Durchbruch. Ihren ersten Schauspiel-Auftritt hatte sie 1994 in dem Comedy-Hit «Die Maske» an der Seite von Jim Carrey (60), es folgten Engagements in Kultfilmen wie «Fear and Loathing in Las Vegas», «Very Bad Things» und 1998 ihre ikonische Rolle im Klassiker «Verrückt nach Mary».