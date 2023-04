Cameron Diaz und Benji Madden treffen zur Hochzeit in Frankreich ein

Familienzusammenkunft in Antibes: Cameron Diaz (50) und Benji Madden (44) sind für ein ganz besonderes Hochzeitsspektakel in Südfrankreich eingetroffen. Fotos, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, zeigen die US-Schauspielerin und ihren Ehemann mit ihrer dreijährigen Tochter Raddix bei der Ankunft im luxuriösen Hôtel du Cap-Eden-Roc, wo an diesem Wochenende Lionel Richies (73) Tochter Sofia (24) ihrem Verlobten Elliot Grainge (30) das Jawort geben soll.