Cameron Diaz und Jamie Foxx feiern Comeback in Berlin

Hoher Hollywood–Besuch in Berlin: Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) haben am Mittwochabend die Filmpremiere ihres neuen Streifens «Back in Action» im Zoo–Palast besucht. Die Hauptdarsteller der Action–Komödie posierten freudestrahlend für die Kameras und zahlreiche Fans auf dem roten Teppich, um ihren neuen Netflix–Film zu bewerben.