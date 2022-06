Cameron Diaz: Vom Hollywood-Star zur Mutter - und zurück?

Filmfans dürfte das euphorisch stimmen. Diaz war seit ihrem Debüt neben Jim Carrey (60) in «Die Maske» 1994 besonders für ihre Rollen in diversen (Action-)Komödien berühmt. «Verrückt nach Mary» brachte ihr ihre erste Golden-Globe-Nominierung ein, die Meta-Komödie «Being John Malkovich» ihre zweite. Mit der Neuverfilmung von «3 Engel für Charlie» knackte sie mit Lucy Liu (53) und Drew Barrymore (47) die Kinokassen und wendete ihre Karriere kurz vor der «Goldenen Himbeere» hin zu anspruchsvolleren Kalibern wie «Vanilla Sky» oder «Gangs of New York.» Zeitweise gehörte sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods.