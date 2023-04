Camilla trägt das Krönungsgewand von Queen Elizabeth II.

Mit den Roben in der Kutsche

Den Weg zum Krönungsgottesdienst und die Rückfahrt legen Charles und Camilla in Kutschen zurück. Das königliche Paar wird in einer Prozession, die als «The King's Procession» bekannt ist, in der Westminster Abbey ankommen. Startpunkt ist der Buckingham Palast. Im Anschluss an die Krönung soll eine weitere Prozession folgen, die den umgekehrten Weg zurück zum Buckingham Palast nimmt.