Perry und Richie sind Juroren bei «American Idol»

Die beiden Sänger sitzen normalerweise sonntags in der Jury der US-Version von «Deutschland sucht den Superstar». Aber am 7. Mai hatten sie andere Verpflichtungen und traten beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor auf. In einem aufgezeichneten Einspieler wurden sie jedoch in der Show eingeblendet. Offenbar stehen sie darin im Schloss - und während sie in die Kamera sprechen, erscheint plötzlich das Königspaar.