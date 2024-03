Camilla und Prinz William: Gut gelaunt beim Commonwealth Day

Keine Spur von den Sorgen, mit denen das britische Königshaus derzeit konfrontiert ist: Königin Camilla (76) und Prinz William (41) haben am Montag (11. März) stellvertretend für König Charles III. (75) gut gelaunt am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilgenommen. Der britische Thronfolger und seine Stiefmutter wurden dabei beobachtet, wie sie sich währenddessen mit einem amüsierten Lächeln untereinander austauschten. Begleitet wurden sie in der Kirche ausserdem von Prinzessin Anne (73) sowie von Prinz Edward (60) und seiner Ehefrau Sophie (59).