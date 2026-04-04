Camouflage: Der Print, der wieder polarisiert

Von vielen gehasst, von Fashionliebhabern neu entdeckt: Der Camouflage–Print feiert 2026 sein Comeback und spaltet wieder die Meinungen. Kaum ein anderes Muster scheint so laut, auffällig und schwierig zu stylen zu sein. Maximalisten sehen jetzt jedoch die Chance, modisch in die 2000er und 2010er einzutauchen. Andere integrieren Camo dezenter in ihren persönlichen Stil. Beide Lager beweisen: Camo kann modern aussehen, ohne das Outfit zu überladen.