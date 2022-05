Camping-Saison startet: Das sollten Anfänger beachten

In Deutschland gibt es eine Zwischenlösung, um das Campen in der Natur zu ermöglichen. Kostenpflichtige Trekkingplätze haben allerdings meist eine beschränkte Kapazität und sind nur zu Fuss erreichbar. Ausserdem sind solche Plätze in der Regel nur für eine Übernachtung gedacht. Der Camper muss also jeden Tag einen neuen Schlafplatz suchen. Unter anderem in Schleswig-Holstein, im Schwarzwald, Frankenwald und in der Eifel gibt es solche Trekkingplätze. Mehr Komfort bieten natürlich Campingplätze. Allerdings sind diese deutlich teurer, dafür verfügen sie über Sanitäranlagen und vieles mehr.