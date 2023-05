Ausstattung

Als Nächstes geht es an die Ausstattung. Sind alle zuvor für den Winter ausgeräumten Utensilien wieder an ihrem Platz? Dazu gehören Kissen, Decken, Bettbezüge und Bettwäsche ebenso wie die Küchenausstattung mit Pfannen, Töpfen und Geschirr oder Spülmittel, Geschirrtücher, Küchenrollen und Müllbeutel. Auch die mobile Hausapotheke sowie das Set an Kosmetik- und Pflegeprodukten kann aufgestockt werden. Bei grösseren Gegenständen wie Campingstühle und -tisch sollte auf eine korrekte Beladung geachtet werden: Die schweren nach unten, das Gewicht gleichmässig verteilen und gegebenenfalls mit Gurten oder Expander sichern. Sind alle Sachen an Ort und Stelle, empfiehlt es sich, sofern noch nicht vorhanden, eine Packliste zu machen, um den nächsten Saisonstart zu erleichtern.