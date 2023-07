Campino versteigert Feuerwehrjacke für den guten Zweck

Sänger Campino (61), Frontmann der Toten Hosen, versteigert eine besondere Jacke für den guten Zweck. «Wir freuen uns, dass die Versteigerung der Feuerwehrjacke, die Campino letztes Jahr von der Düsseldorfer Feuerwehr zum 40. Bandjubiläum geschenkt bekommen hat, so gut angelaufen ist», schreibt die Band in einem Instagram-Post, in dem Bilder der Jacke zu sehen sind. Die auf seinen Namen personalisierte und jetzt von allen Bandmitgliedern unterschriebene Feuerwehrjacke habe Campino jeden Abend getragen, wenn die Band den Song «112» gespielt habe, heisst es weiter. Der Erlös der Versteigerung komme den Opfern des Anschlages zugute, der sich Mitte Mai in Ratingen ereignete.