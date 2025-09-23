Candace Cameron Bure: Serienstar feiert «Full House»-Geburtstag

Candace Cameron Bure (49) hat das 38–jährige Jubiläum von «Full House» gefeiert. Sie hat auf Instagram Serienfotos und seltene Bilder hochgeladen, die hinter den Kulissen entstanden sind. Bure hat in der Sitcom die älteste Tochter D.J. Tanner dargestellt.
«Was für eine wunderschöne Reise voller Lachen, Lektionen und ganz viel Liebe», hat Bure in der Caption geschrieben. «Full House war meine Kindheit, meine Familie, mein Zuhause. Ich bin für immer dankbar», so Bure weiter.
Fotos mit allen Kollegen
Neben bekannten Bildern mit der Besetzung hat Bure auch persönliche Fotos veröffentlicht. In einem Bild posiert sie mit Bob Saget, der in der Show ihren Vater Danny Tanner gespielt hat. Im letzten Slide ist ein Video zu sehen, in dem Saget die Schauspielerin mit einer rührenden Video–Botschaft überrascht. Saget verstarb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren.
Weitere Bilder zeigen Bure mit ihren Armen um Jodie Sweetin (43) und Andrea Barber (49). Sweetin hat in der Serie ihre kleine Schwester Stephanie gespielt. Barber stellte ihre beste Freundin dar, Kimmy Gibbler.
Erfolgreiche Sitcom
«Full House» war ein Quotenhit für den amerikanischen Sender ABC und lief von 1987 bis 1995 im Fernsehen. Die Serie umfasst insgesamt acht Staffeln. 2016 folgte das Spin–off «Fuller House», das fünf Staffeln lang auf Netflix lief. Bure schlüpfte für die Nachfolgeserie erneut in die Rolle der D.J. Tanner.