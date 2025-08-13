Candice Bergens Tochter könnte Anna Wintours Nachfolgerin werden

Nachfolgerin könnte schon sehr bald verkündet werden

Dass Malle als Favoritin gilt, sollen mehrere anonyme Quellen der «Page Six», der Klatschseite der «New York Post», verraten haben. Sie befinde sich in einer Art «Endrunde» der Gespräche um den Posten, in die auch Wintour involviert sei. Nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten befänden sich auf der Liste. Es werde davon ausgegangen, dass Anna Wintours Nachfolgerin oder ihr Nachfolger bis zum Beginn der anstehenden New York Fashion Week, die ab dem 11. September stattfindet, verkündet wird.