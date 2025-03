Capital Bra bestätigt Trennung von seiner Ehefrau

Er will kein grosses Aufsehen um die Trennung machen

«Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt», erklärte der Musiker in einer Instagram–Story. In dem kurzen Clip reagiert er auf entsprechende Gerüchte. Er wolle aber nicht, dass nun «eine grosse Welle» um das Ehe–Aus gemacht werde. Entsprechend nannte er auch keine Gründe und appellierte: «Hört auf zu quatschen.»