Capital Bra: Deutschlandtour des Rap-Stars ist abgesagt

Ursprünglich wollte der Erfolgs-Rapper Capital Bra (28) am 2. Mai in Köln seine grosse Deutschlandtournee beginnen. Doch auf Instagram hat der 28-Jährige vor wenigen Tagen erstmals in einer Story mitgeteilt, dass seine Tour durch 15 deutsche Städte «vom Veranstalter abgesagt» worden sei. «Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt!», fügte der Rap-Star hinzu. Die Absage tue ihm «unendlich leid».