Doch auch beruflich startet Capital Bra wieder durch. Nach der überraschenden Tourabsage Anfang April bereitet er aktuell eine neue vor. «Ich will meinen Geburtstag dieses Jahr im November auf der Bühne feiern», erklärt der Rapper. Und auch sein zweites Standbein floriert. Seine «Gangstarella»-Pizza bekam in diesem Jahr zwei neue Sorten, sein Eistee bringt es auf unglaubliche 120 Millionen Euro Umsatz und in Kooperation mit dem Start-up Cleangang launcht er nun «bling by Capital Bra» - Reinigungsprodukte für Sneaker. Für deren Kampagne unter dem Titel «Bring den Bling auf deine Sneaker» stand er kürzlich in Berlin vor der Kamera. Kein Wunder, dass dem Rapper da «keine freie Zeit» bleibt ...