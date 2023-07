Der Entzug war nicht einfach

Zum neuen Wohlbefinden trägt aber nicht nur ihre Liebe bei. Seit sie dank eines Entzugs nüchtern ist, habe für sie eine neue Ära begonnen. Seit neun Monaten hat sie inzwischen keinen Alkohol mehr getrunken und sagt: «Ich bin in der Lage, auf eine Weise zu leben, die ich nie für möglich gehalten hätte.» Über die Zeit in der Entzugsklinik sagte sie: «Es hat sich jede Sekunde gelohnt.» Es sei nicht einfach gewesen, aber nun könne sie sich einen Rückfall nicht mehr vorstellen: «Ich weiss einfach nicht, was nötig wäre, damit ich es aufgeben würde. Ich bin stabil. Ich bin ruhiger. Ich habe endlich das Gefühl, dass ich völlig frei und ich selbst sein kann.»