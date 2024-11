Cara Delevingne verkauft Anwesen nach Brand

«Sie ist am Boden zerstört. Sie hatte alles in ihrem Haus, ihr ganzes Leben. [...] Sie hatte alles darin», betonte Delevingnes Mutter ebenfalls in dem Gespräch. Und auch Delevingne selbst machte in einem späteren Interview mit «The Times» deutlich, dass sie wegen des Brands «bestürzt» sei: «Natürlich hat es mich betroffen, es ist supertraurig.» Dennoch wolle sie sich darauf konzentrieren, nach vorne zu schauen.