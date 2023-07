Die Wimbledon-Tribüne scheint sich immer mehr zum Schaukasten und zur Spielwiese für Promis zu entwickeln. Auch das britische Model Cara Delevingne (30) besuchte am Montag die altehrwürdige Sportveranstaltung im Süden Londons und setzte sich für die Fotografen gekonnt in Szene zu setzen. Das eigentliche Spielgeschehen auf dem Rasen rückte dabei komplett in den Hintergrund.