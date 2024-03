Cara Delevingnes Haus abgebrannt: Ist das die Ursache für das Feuer?

Model und Schauspielerin Cara Delevingne, die gerade Auftritte in London hat und sich während des Unglücks nicht in ihrem Haus befand, erklärte zuvor in einer Instagram–Story zu dem Unglück: «Mein Herz ist heute gebrochen... Ich kann es nicht glauben.» Weiter schrieb sie, zusätzlich zu einem Dank an die Einsatzkräfte: «Das Leben kann sich innerhalb eines Wimpernschlages ändern. Also schätzt, was ihr habt.» Ihre beiden Katzen wurden in Sicherheit gebracht, erklärte sie zudem: «Sie sind am Leben!», schrieb sie zu einem Foto der beiden Haustiere. «Vielen Dank an die Feuerwehrleute.»