Cardi B kündigt neues Album «Am I the Drama?» an

Von «WAP» bis heute

Seit «Invasion of Privacy» war Cardi B keineswegs untätig. Ihr grösster Hit in dieser Zeitspanne war zweifellos «WAP» mit Megan Thee Stallion aus dem Jahr 2020. In den vergangenen Jahren veröffentlichte die Rapperin zahlreiche Kollaborationen, darunter 2023 «Bongos» mit Megan Thee Stallion und «Put It on da Floor Again» mit Latto. Auch arbeitete sie 2022 mit Künstlern wie Kanye West, Glorilla, Kay Flock und Rosalía zusammen. 2021 folgten unter anderem Kooperationen mit Lizzo («Rumors») und Normani («Wild Side»).