Cardi B und Stefon Diggs: Erstes gemeinsames Baby ist da

Cardi B (33) darf sich über ihr viertes Kind freuen. Die Rapperin hat einen Sohn zur Welt gebracht, wie ihr Management gegenüber dem US–Magazin «People» bestätigte. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund, dem American–Football–Profi Stefon Diggs (31).
«Cardi ist gesund und glücklich», liess die Sprecherin verlauten. Die Musikerin selbst verkündete die Geburt auf Instagram mit einem Video, in dem sie zu ihrem Song «Hello» von ihrem neuen Album «Am I the Drama?» die Lippen bewegt.
Emotionaler Instagram–Post zur Geburt
In ihrer Bildunterschrift wird Cardi B persönlich. «Mein Leben bestand immer aus verschiedenen Kapiteln und Jahreszeiten», schrieb die Grammy–Gewinnerin. «Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Saison. Neu anzufangen ist nie einfach, aber es hat sich so gelohnt!» Sie habe nicht nur neue Musik und ein neues Album in die Welt gebracht, sondern auch «ein neues Baby in meine Welt und einen weiteren Grund, die beste Version von mir zu sein».
Die Rapperin kündigte an, sich nun auf ihre anstehende Tour vorzubereiten. «Ich bringe meinen Körper in Form, bringe meinen Kopf in Ordnung. Nichts wird mich davon abhalten, euch die Show eures Lebens zu bieten», versprach sie ihren Fans. Sie habe gelernt, sei geheilt und liebe die Frau, zu der sie geworden sei.
NFL–Star verriet bereits das Geschlecht
Dass es ein Junge wird, hatte Stefon Diggs bereits Anfang November auf einem roten Teppich gegenüber dem US–Magazin ausgeplaudert. «Es ist ein Junge. Das reicht mir», sagte der 31–jährige Footballer damals. «Ich kann es kaum erwarten, ihn Liegestütze und Sit–ups machen zu lassen und mit ihm herumzurennen.»
Für Cardi B, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almánzar heisst, ist es nach den Töchtern Kulture und Blossom sowie Sohn Wave das vierte Kind. Die drei älteren Kinder stammen aus der Beziehung mit Rapper Offset (33), von dem sie sich getrennt hat. Im Juli 2024 reichte die Musikerin die Scheidung ein – bereits zum zweiten Mal nach einem ersten Versuch im Jahr 2020. Die Scheidung ist noch nicht abgeschlossen.
Patchwork–Familie mit sechs Kindern
Auch Stefon Diggs bringt Nachwuchs mit in die Beziehung ein. Der NFL–Spieler ist bereits Vater zweier Töchter namens Nova und Charliee. Zusammen kümmert sich das Paar nun um insgesamt sechs Kinder.
Die Beziehung zwischen Cardi B und Diggs wurde erstmals im Oktober 2024 bekannt. Monatelang besuchten die beiden zwar dieselben Veranstaltungen, kamen aber stets getrennt an. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie im Mai 2025 bei einem Basketball–Spiel der Boston Celtics gegen die New York Knicks im Madison Square Garden.
Schwangerschaft bewusst geheim gehalten
Dass sie ein Kind erwartete, bestätigte Cardi B erst im September 2025 in einem Interview bei «CBS Mornings» mit Moderatorin Gayle King. «Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs», sagte sie dort. Auf Glückwünsche reagierte sie: «Ich bin aufgeregt. Ich bin glücklich.»
Warum sie die Schwangerschaft so lange für sich behielt, erklärte die Rapperin offen: «Kann ich es nicht einfach zu meiner eigenen Zeit sagen? Ich verstecke mich nicht. Zu meiner Zeit, zu meinen Bedingungen. Lasst mich erst ein paar Dinge erledigen.» Ausserdem wolle man nicht sofort verkünden, dass man schwanger sei. «Lass mich ein paar weitere Ultraschallbilder sehen. Lass mein Baby gesund sein.»