«Caren Miosga»: Collien Fernandes über besseren Schutz für Frauen

Besseres Bewusstsein und härtere Strafen

Fernandes fordere ein besseres Bewusstsein zu schaffen. In dem Gespräch kommen sie und Miosga zudem auf Spanien zu sprechen, das im Gegensatz zu Deutschland vorbildlich im Umgang mit Gewalt gegen Frauen sei – und wo es auch «schärfere Gesetze» gebe, wie Fernandes sagt. «In Spanien gibt es weitaus härtere Strafen für all diese Dinge, die in erster Linie Frauen betreffen – sowohl die häusliche Gewalt als auch die digitale Gewalt. Und das finde ich wichtig, dass man den Tätern ganz klar zeigt: ‹Das geht so nicht.›» Vor etwas mehr als einer Woche hatte Fernandes im Gespräch mit den Tagesthemen Deutschland als «absolutes Täterparadies» bezeichnet.