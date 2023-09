Carl Gustafs Thronjubiläum: Royal-Expertin erklärt illustre Gästeliste

König Carl XVI. Gustaf von Schweden (77) feiert sein 50–jähriges Thronjubiläum. Am 15. September 1973 folgte er seinem Grossvater auf den Thron. Rund um den Jahrestag am kommenden Freitag werden zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden. Und auch die Gästeliste hat es in sich, wie Royal–Expertin Julia Melchior im Interview mit spot on news verrät.