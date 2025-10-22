Carl Philip und Sofia von Schweden: Neues Taufbild von Tochter Ines

Vier Monate nach der Taufe von Prinzessin Ines verschickt das schwedische Prinzenpaar Carl Philip (46) und Sofia (40) Dankeskarten, die ein bislang ungesehenes Foto des kleinen Täuflings enthalten.
Die kleine Ines liegt lächelnd in der Wiege
Darauf strahlt Ines in ihrem spitzenverzierten Taufkleid, während sie in einer Wiege liegt. Das Foto stammt von Elisabeth Toll, die schon die offiziellen Aufnahmen der Feier gemacht hatte. Kurz nach der Taufe hatte der Palast der Öffentlichkeit bereits drei Bilder von der Familie und Ines' Taufpaten zur Verfügung gestellt. In dem neuen Schreiben betonen die stolzen Eltern, wie ein auf X veröffentlichtes Exemplar zeigt: «Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre lieben Glückwünsche und Ihre Aufmerksamkeit anlässlich der Taufe unserer Tochter, Prinzessin Ines, bedanken.» Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip unterschrieben diesen Gruss persönlich.
Taufe am 10. Hochzeitstag von Carl Philip und Sofia
Der Bruder von Kronprinzessin Victoria (48) und seine Frau konnten nach drei Söhnen am 7. Februar 2025 noch ein Mädchen in ihrer Familie begrüssen. Am 13. Juni, dem 10. Hochzeitstag des Paares, wurde Ines Marie Lilian Silvia in der Schlosskirche von Drottningholm auf der Insel Lovön getauft.
Unter den 160 Gästen waren neben der Königsfamilie auch Reichstagspräsident Dr. Andreas Norlén, Ministerpräsident Ulf Kristersson und Ludvig Andersson, der Sohn von ABBA–Legende Benny Andersson. Taufpaten sind Victorias Tochter Prinzessin Estelle, Frederik von der Esch, Patensohn von Königin Silvia, sowie Claes und Sandrine Kockum, die mit dem Prinzenpaar befreundet sind. Auch Tiara Larsson, eine Freundin von Sofia, ist Taufpatin von Ines.