Carl Philip und Sofia von Schweden: So stark ist ihre Liebe

«Sie ist bodenständig und hat eine tolle Persönlichkeit»

Inzwischen sind die skeptischen Stimmen längst verstummt. Sofia hat bewiesen, dass sie Prinzessin kann. Dabei war es reiner Zufall, dass sie Carl Philip überhaupt kennenlernte. Im Sommer 2009 war sie mit Freunden im selben Restaurant in Båstad essen wie der Royal. Er lud sie an seinen Tisch. «Er hatte seine grossen, braunen, sehr, sehr freundlichen Augen», erinnerte sich Sofia 2024 in einem Interview mit der «Vogue Scandinavia» an die schicksalhafte Begegnung, die ihr Leben veränderten sollte. «Ich spürte, wie etwas aufblitzte, dachte aber auch: ‹So geht es allen Mädchen, wenn sie ihn treffen›.»