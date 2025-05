Carla Bruni in Cannes: Mit Samtrobe auf den roten Teppich

Dabei hatte die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy (70), ihre hauptberufliche Modelkarriere bereits Ende der 1990er Jahre beendet, um sich auf die Musik zu konzentrieren. In den vergangenen Jahren liess sich Carla Bruni auch nicht mehr allzu oft auf roten Teppichen sehen. Bei der Premiere von «Der phönizische Meisterstreich» in Cannes war sie aber längst nicht der einzige prominente Gast. Auch Kate Winslets (49) Tochter Mia Threapleton (24), «Desperate Housewives»–Star Eva Longoria (50) und ihre Schauspielkollegin Halle Berry (48) waren dort unter anderem zu sehen, um den neuen Film von Wes Anderson (56) mit Benicio del Toro (58) in der Hauptrolle zu feiern. Das Filmfestival an der Côte d'Azur läuft noch bis 24. Mai.