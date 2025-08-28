Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer drehen ersten gemeinsamen «Tatort»

Konflikte zwischen den neuen Hauptpersonen

Der erste «Tatort»–Fall des Duos spielt gemäss Pressemitteilung im Münchner Stadtteil Neuperlach. Nach einem brutalen Raubmord wird der Tatverdächtige vom SEK angeschossen und ist nicht mehr vernehmungsfähig. Für Hammermann scheint der Fall zunächst klar – doch SEK–Mann Buvak, der im Viertel aufgewachsen ist, entdeckt Hinweise auf eine unbekannte Person. Die Ermittlungen werden kompliziert, als parallel eine junge Frau verschwindet. Die beiden Polizisten müssen ihre verschiedenen Ansätze koordinieren, um die Fälle zu lösen.