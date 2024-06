Carlo von Tiedemann: NDR-Urgestein kehrt nach Krankheit zurück

Fünf Monate nach seinem krankheitsbedingten Ausfall ist Moderatoren–Urgestein Carlo von Tiedemann (80) endlich wieder zurück am Mikrofon. Erstmals wird die NDR–Legende am Samstag, dem 29. Juni, beim Radiosender NDR Schlager wieder von 10 bis 12 Uhr in seiner Sendung «Carlo kennt sie alle» zu hören sein.