Carlo von Tiedemann: Viele Gäste bei Gedenkfeier in Hamburg

Familie, Freunde, Wegbegleiter und Fans haben sich am 10. Juli im Hamburger Michel eingefunden, um sich bei einer Gedenkfeier von Carlo von Tiedemann (1943–2025) zu verabschieden. Das NDR–Urgestein war am Pfingstsonntag, dem 8. Juni, im Alter von 81 Jahren verstorben und wurde bereits in kleinem Kreis in seiner Heimat Quickborn beigesetzt.