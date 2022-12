Er ist ein Musikproduzent

Carly Rae Jepsen ist «schwer begeistert» von ihrem Freund

Im Rahmen ihres Geburtstags im November hat «Call Me Maybe»-Sängerin Carly Rae Jepsen ein Video veröffentlicht, in dem sie einen Mann küsst. Jetzt schwärmt sie in einem neuen Interview von ihrem Freund, der Musikproduzent ist.