Carmen Geiss nach Überfall: «Ich bin nicht zu brechen»

Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden am vergangenen Wochenende in ihrer Villa bei Saint–Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier bewaffnete Personen drangen in der Nacht zum Sonntag in das Haus ein, griffen die beiden an und raubten sie aus. Berichten zufolge verschwanden sie mit einer Beute im Wert von rund 200.000 Euro. Während Robert Geiss an den Rippen verletzt wurde, hat seine Frau eine Wunde am Hals erlitten. Trotz der traumatischen Erlebnisse zeigt sich die 60–Jährige in einem Instagram–Post kämpferisch.