Carmen Geiss: Tochter Davina und ChatGPT haben ihr Leben gerettet

«Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist», teilte die Ehefrau von Robert Geiss (61) am heutigen Abend ihre Erleichterung nach der Operation bei Instagram. «Ich habe jetzt eine Platte mit fünf Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da», scherzt die TV–Millionärin, bekannt aus «Die Geissens – Eine schrecklich nette Familie».



Sie berichtet zudem glücklich von ihrer Entlassung und postet unter anderem ein Foto aus und vor dem Privatjet «Jetzt geht es für mich endlich nach Hause – raus aus München. Und heute ist der Moment, Danke zu sagen. Eine Operation am Kopf ist immer kritisch, und selbst ich, die sonst alles positiv sieht, war nervlich am Limit. Umso dankbarer bin ich, dass alles so gut geklappt hat.»