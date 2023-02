«Carnival Row»: Orlando Bloom und Cara Delevingne zurück bei Amazon

Darum geht es in der zweiten «Carnival Row»-Staffel

Genau an diesem Punkt setzen die Ereignisse aus Staffel zwei an. «Philo» und seine Partnerin Vignette leben im Ghetto zusammen, sind sich jedoch nicht einig darüber, wie auf die Unterdrückung der Feen und anderen magischen Wesen durch die Menschen reagiert werden soll. So überfällt Vignette gleich in den ersten Momenten der neuen Staffel einen Zug der Menschen, um wertvolle Vorräte zu stehlen.