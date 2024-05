Caro Frier und Oliver Franck über Bayern, das Team und die Arzt-Rolle

Die erste Staffel – die im Durchschnitt 2,01 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte – endete in einem dramatischen Cliffhanger: Fabian hatte einen Autounfall. In den kommenden 80 Folgen á 45 Minuten erholt er sich davon und durchlebt an der Seite seiner Jugendliebe Sarah wieder zahlreiche Höhen und Tiefen – und das alles in einer malerischen bayrischen Kulisse. Im Doppelinterview erzählen Caro Frier und Oliver Franck spot on news, ob sie inzwischen in den Freistaat eingebürgert sind, was sie mit ihren Rollen gemeinsam haben und wie gut sie als Team funktionieren. Ausserdem geben sie einen spannenden Ausblick auf die zweite Staffel.